Alibaba im Fokus - LVMH will Tiffany übernehmen In den USA befinden wir uns in einer verkürzten Handelswoche, denn am Donnerstag feiern die Amerikaner "Thanksgiving" und viele Marktteilnehmer nutzen die Gelegenheit zu einem langen Wochenende. Der Dow Jones schaffte es trotzdem über die Marke von 28.000 Punkten und schloss am Mittwoch bei 28.164 Zählern. Das Thema Nummer eins ist nach wie vor der Handelsstreit mit China. So lange die Phantasie über eine Einigung noch nicht aus dem Markt ist, klettern ...

