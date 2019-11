Die Politik streitet über Termine für die Sommerferien. Sollten sie sich verdichten, würde sich Urlaub in Deutschland grundlegend verändern. Dabei geht es um mehr als verstopfte Autobahnen und überfüllte Hotelpools.

Eigentlich wollte die Bundesregierung mit dem Nationalen Bildungsrat mehr Vergleichbarkeit im Bildungssystem schaffen. Doch noch vor der eigentlichen Gründung scheint das Projekt gestorben zu sein. Zumindest werden Bayern und Baden-Württemberg nicht mehr mitmachen. Sie sehen das bestehende Bildungsniveau durch den Bildungsrat gefährdet. Doch der Ausstieg der süddeutschen Bundesländer hat auch die ewige Debatte um die deutschen Schulferien wieder angeheizt. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) stellte in seinem Statement zum Austritt aus dem geplanten Bildungsgremium klar: Bayern will sich den Ferienzeiten anderer Länder nicht anpassen - und könnte damit der eigenen Wirtschaft schaden.

Dabei haben Bayern und Baden-Württemberg bereits eine Sonderrolle bei der Terminfindung für die Schulferien. Während die Länder den Zeitraum der Ferien an ihren Schulen normalerweise selbst bestimmen, gibt die Kultusministerkonferenz für die Sommerferien einen Zeitraum zwischen 1. Juli und 10. August vor. Damit nehmen es die meisten Länder ohnehin nicht so genau: In Berlin, Brandenburg und Hamburg beginnen die Sommerferien 2020 schon im Juni, in Bayern und Baden-Württemberg werden sie sogar bis in den September reichen.

Ob die Sommerferien am Anfang oder Ende dieses Zeitraums liegen, wird durch ein rollierendes System bestimmt. Nur Bayern und Baden-Württemberg sind davon ausgenommen und dürfen immer die begehrten Ferientermine ...

