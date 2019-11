Erhöhung des erwarteten Hebels - wirksam ab dem 16. Dezember 2019 DGAP-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Sonstiges Erhöhung des erwarteten Hebels - wirksam ab dem 16. Dezember 2019 29.11.2019 / 17:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Managed Futures UCITS ETF Erhöhung des erwarteten Hebels - wirksam ab dem 16. Dezember 2019 Hiermit informieren wir Sie über eine Erhöhung des erwarteten Hebels für die JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Managed Futures UCITS ETF von 375% auf 600%, die ab dem 16. Dezember 2019 wirksam wird. Die Erhöhung des erwarteten Hebels erfolgt, da es effizienter ist, auf bestimmte Investitionen des aktuellen Teilfonds über derivative Finanzinstrumente wie Zinsterminkontrakte und Anleihefutures und Swaps sowie Devisentermingeschäfte zuzugreifen. Dies dürfte das allgemeine Risikoprofil des Teilfonds nicht oder nur mäßig erhöhen. Um das vollständige Dokument einzusehen, kopieren Sie bitte die nachstehende URL in die Adressleiste Ihres Browsers: http://www.jpmorganassetmanagement.ie/en/showpage.aspx?pageID=695 Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: JPMorgan Marion Ameresekere +44 2034930567 Die Änderungen werden beim entsprechenden Nachtrag [Supplement] zum Teilfonds oder Key Investor Information Document (KIID) vorgenommen; die geänderten Versionen sind unter www.jpmorganassetmanagement.ie verfügbar. Wie bei allen Investitionen in Fonds ist es wichtig, das/die entsprechenden KIID(s) zu verstehen und auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Rücknahmebedingungen und -einschränkungen im Prospekt Anwendung finden. Diese Informationen werden von RNS mitgeteilt, dem Informationsdienst der Londoner Börse. RNS verfügt über die Zulassung der Finanzaufsichtsbehörde, im Vereinigten Königreich als ,Primary Information Provider' zu fungieren. Für die Nutzung und die Verbreitung dieser Informationen können die Geschäftsbedingungen gelten. Um weitere Auskünfte zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit rns@lseg.com in Verbindung oder gehen Sie auf www.rns.com. --------------------------------------------------------------------------- 29.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV JPMorgan House, International Financial Services Centre Dublin 1 Dublin Irland Telefon: +353 1 612 3000 Internet: www.jpmorganchase.com ISIN: IE00BF4G7308, IE00BF4G7290, IE00BYVZV757 WKN: A2DWR0, A2DWRZ, A2H9US, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 925049 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 925049 29.11.2019 ISIN IE00BF4G7308 IE00BF4G7290 IE00BYVZV757 AXC0266 2019-11-29/17:30