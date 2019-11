Arbeitslosigkeit, Leerstand, Schulden: Gelsenkirchen ist erneut Schlusslicht des WiWo-Städterankings. Hat sich dort nichts geändert? Ein Spaziergang mit dem SPD-Politiker Watermeier zu einer Trinkhalle in der Innenstadt.

Feierabendzeit am Gelsenkirchener Hauptbahnhof: Leute eilen hektisch durch die Bahnhofshalle, davor trinken einige Bier. Einzelne stöbern in Mülleimern nach Pfand. Während sich an Bahnhöfen normalerweise die unterschiedlichsten Charaktere tummeln, wirkt die Menschenmasse hier nahezu einheitlich: Schwarz ist Trend, Jogginghosen dominieren. Ein Mann in schickem schwarzen Mantel und mit rotem Schal sticht aus der Menge heraus: Sebastian Watermeier. Vor zwei Jahren hat der SPD-Landtagsabgeordnete der Wirtschaftswoche große Veränderungen in seiner Stadt angepriesen. Heute möchte der Politiker mit einer Stadtführung "zeigen, dass sich die Wirklichkeit hier verändert". Die Ergebnisse des Wirtschaftswoche-Städterankings verdeutlichen die Notwendigkeit eines Wandels in der Ruhrgebietsstadt. Denn Gelsenkirchen rangiert seit Jahren in allen Kategorien auf den letzten Plätzen.

Zwar hat sich die Stadt dieses Jahr in der Kategorie Dynamik, die Veränderungen in den letzten fünf Jahren betrachtet, um fünf Plätze verbessert. Dennoch ist der sechstletzte Platz nicht gerade ein Aushängeschild für Fortschritt. Zudem attestiert das Ranking Gelsenkirchen mangelnde Zukunftsfähigkeit - nur Hamm, Herne und Bottrop sind schlechter auf künftige Herausforderungen vorbereitet. Besonders düster erscheint jedoch die Gegenwart - die Ruhrgebietsstadt liegt im Niveauranking unverändert auf dem letzten Platz. "Wie Menschen die Lebensqualität in ihrer Stadt wahrnehmen und wie sie sich die Zukunft dort vorstellen, zeigt sich nicht nur in Zahlen", doziert der Landtagsabgeordnete, als er die Führung durch seine Stadt beginnt.

Günstiger Wohnraum in schlechtem Zustand

Watermeier ist in Gelsenkirchen aufgewachsen. Sich selbst bezeichnet er als Ruhrgebietskind. Die Tour, die der Politiker ausgewählt hat, führt entlang der Bochumer Straße vom Hauptbahnhof ins Viertel Ückendorf. Zu Beginn ist die Straße eine Fußgängerzone, gesäumt von Imbissbuden und gelangweilt davorsitzenden Gestalten. 60er-Jahre-Baustil prägt die Fassaden, von denen einige stark heruntergekommen aussehen. Dabei ist die Bochumer Straße Teil des Sanierungsprogramms der Stadt. Die Innenstadt soll damit aufgehübscht werden - im weiteren Straßenverlauf wird die Umgebung allerdings zunehmend trist. "Wir haben hier sehr viel Leerstand und ein großes Problem mit Schrottimmobilien", gesteht Watermeier. "Allerdings werden die Immobilien auf dem freien Markt kaum nachgefragt. Weil niemand kauft und saniert, macht das nun die Stadt."

Dass die Nachfrage sich in Grenzen hält, verwundert nicht. Ein Quadratmeterpreis von 5,90 Euro gegenüber dem Bundesdurchschnitt von 8,60 Euro schreckt Investoren wegen zu niedriger Renditen ab. Zudem scheint der bestehende Wohnungsmarkt nicht gesättigt zu sein: Während Immobilienbesitzer in den Vergleichsstädten meist 21 Tage nach einem Nachmieter suchen, sind es in Gelsenkirchen 31. Ein florierender Immobilienmarkt sieht anders aus. Trotz allem hat sich die Zahl der Neubauten in den letzten fünf Jahren mehr als verdreifacht. "Das sind zu großen Teilen Einfamilienhäuser, die bringen auch Kaufkraft in die Stadt", begründet der Abgeordnete, während er in gemütlichem Tempo die Bochumer Straße entlangschlendert. Um zu zeigen, dass ihr derzeitiger Zustand nicht einfach hingenommen wird, weist er im Vorbeigehen immer wieder auf Sanierungsprojekte der Stadt hin: Die Heilig-Kreuz-Kirche wird zu einer Eventlocation umgebaut, eine Lager- zur Sporthalle, aus baufälligen Immobilien Studentenwohnungen.

Inzwischen hat der Politiker Ückendorf erreicht: Statt karger Nachkriegsbauten stehen hier schöne, mit Stuck besetzte Fassaden. Bei genauerer Betrachtung fällt jedoch auf, dass auch hier viele Wohnungen leer stehen, obgleich etliche Gerüste von Renovierungsarbeiten zeugen. Die Imbissbuden sind einer bunten Mischung an kleinen Geschäften gewichen. Neben Bars und einem Skateshop ...

Den vollständigen Artikel lesen ...