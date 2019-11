Wochenausblick: DAX wartet auf neue Impulse. Biotech, ProSiebenSat.1 und Wirtschaftsdaten im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Zum Wochenschluss fehlten erneut die Impulse und so blieb der Index in der Range zwischen 13.200 und 13.300 Punkten. Damit schloss der DAX dennoch den dritten Monat in Folge mit Zugewinnen und blieb in Schlagdistanz zum Allzeithoch. Kommende Woche steht eine Flut von Wirtschaftsdaten an. Ob sie den DAX im letzten Monat des Jahres auf ein neues Allzeithoch treiben wird sich zeigen.

Am Anleihemarkt blieben die Renditen im Vergleich zur Vorwoche nahezu unverändert. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen lag zum Wochenschluss bei 0,35 Prozent. Bei vergleichbaren US-Produkten verbesserte sich die Rendite leicht auf 1,8 Prozent. Bei den Edelmetallen blieb es ebenfalls ruhig. Gold konnte die Marke von 1.455 US-Dollar pro Feinunze verteidigen. Silber kämpft mit der 17 USD-Dollar-Marke.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche gab es relativ wenige Ausreißer nach oben bzw. unten. E.On profitierte von guten Zahlen und schob sich auf Wochensicht auf Platz eins im DAX. MTU Aero Engines zeigte sich seit dem DAX-Einstieg lethargisch. In der zurückliegenden Woche schaffte das Papier unterstützt von positiven Aussagen auf dem Kapitalmarkttag einen deutlichen Zugewinn. In der zweiten Reihe fielen die Aktien von ProSiebenSat.1, Scout24 und Varta mit kräftigen Kursaufschlägen auf. Der Medienkonzern startete einen kostenpflichten Streamingdienst, Scout24 blickte auf dem Investorentag durchaus optimistisch in das nächste Jahr und Varta profitiert einem Beitrag im Manager Magazin zufolge vor allem vom Boom der Bluetooth-Kopfhörer.

Zu den stärksten Sektor- und Nischenindizes zählten der European Biotech Index und Deutsche Aufsteiger Index.

Carl Zeiss Meditec und Salesforce legen kommende Woche Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal vor. Der amerikanische Automobilverband veröffentlicht Daten für den US-Autoabsatz im November. Damit rücken die Autobauer BMW, Daimler und VW in den Fokus. Der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer VDMA gibt Zahlen für den Auftragseingang für Oktober bekannt.

Wichtige Termine

China - Caixin PMI Industrie für China, November

Deutschland - Markit/BME Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie, November

Deutschland - Auftragseingang Industrie, Oktober

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Industrie für die Euro-Zone, November

Europa - Einzelhandelsumsatz Euro-Zone, Oktober

Europa - BIP Euro-Zone Q3, zweite Schätzung

USA - ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, November

USA - ADP-Arbeitsmarktbericht, November

USA - ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, November

USA - Handelsbilanz, Oktober

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 30. Novmeber

USA - Auftragseingang Industrie, Oktober

USA - Industrieproduktion, Oktober

USA - Arbeitsmarktbericht, November

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Dezember

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 13.280/13.450/13.550 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.025/13.075/13.125/13.170 Punkte

Der DAX pendelte die ganze Woche über in einer Range zwischen 13.200 und 13.300 Punkten. Nachhaltige Impulse wird es frühestens bei einem Ausbruch aus der Range geben. Gelingt der Ausbruch nach oben besteht die Chance auf eine Erholung bis 13.450 Punkte. Auf der Unterseite könnte eine Konsolidierung bis 13.075 Punkte drohen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 05.09.2019 - 29.11.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 30.11.2014 - 29.11.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

