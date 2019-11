Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Uniqa -0,22% auf 9,035, davor 4 Tage im Plus (3,01% Zuwachs von 8,79 auf 9,05), Verbund -0,88% auf 47,18, davor 4 Tage im Plus (5,31% Zuwachs von 45,2 auf 47,6), Lenzing +0,51% auf 88,3, davor 4 Tage im Minus (-3,99% Verlust von 91,5 auf 87,85), Porr +1,58% auf 16,76, davor 4 Tage im Minus (-25% Verlust von 22 auf 16,5), Pierer Mobility AG+1,73% auf 47, davor 4 Tage im Minus (-6,48% Verlust von 49,4 auf 46,2), VIG -1,38% auf 25,1, davor 3 Tage im Plus (4,95% Zuwachs von 24,25 auf 25,45), AMS 0% auf 44, davor 3 Tage im Plus (7,84% Zuwachs von 40,8 auf 44), RHI Magnesita -1,36% auf 44,94, davor 3 Tage im Plus (3,55% Zuwachs von 44 auf 45,56), Andritz +0,17% auf 35,4, davor 3 Tage im Minus (-8,21% Verlust von 38,5 auf 35,34), Valneva +1,84% auf 2,495, davor ...

