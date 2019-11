Wen es jetzt ins Warme zieht, der wird sie sehen: vermüllte Strände. Das Problem ist nicht das Plastik an sich, sondern der Umgang damit. Statt sie zu maßregeln, müssen wir die Verbraucher ökologisch sensibilisieren.

Plastikabfall verschandelt die traumhaften Palmenstrände Balis und treibt über die Weltmeere. Diese Bilder sind erschreckend - und spiegeln leider die Realität wider. Denn vor allem in den Ländern Südostasiens wird der Abfall nicht kontrolliert eingesammelt, getrennt oder recycelt, sondern oft einfach irgendwo abgeladen. Von dort aus gelangt er dann über Flüsse ins Meer - mit fatalen Folgen für dessen Bewohner und damit auch für den gesamten Naturkreislauf.

Seit einiger Zeit wächst der politische Druck, das nicht mehr tatenlos zu akzeptieren, sondern etwas an diesen Missständen zu ändern. Völlig zu Recht werden daher zum Beispiel in Europa entsprechende Produkte mit Einwegcharakter verboten. Ein immer weiter gehender verordneter Verzicht auf Kunststoffe wird unsere Umweltprobleme aber nicht ansatzweise lösen. Tatsächlich sollten wir weniger das Material an sich als den Umgang mit diesem in den Blick nehmen. Denn aufgrund seiner funktionalen Eigenschaften ist Plastik bei vielen Anwendungen kaum ersetzbar, und als sogenanntes "Recyclat" fällt seine Ökobilanz zudem teilweise besser aus als die alternativ im Kreislauf geführten Recyclate wie etwa Glas.

Ein Komplettverzicht ist weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll. Klar ist aber, dass es zu spät zum Handeln ist, wenn das Plastik erst einmal ins Meer gelangt ist. Weder mit schwimmenden Barrieren im Pazifik noch mit eifrigem Sammeln von Müll an den Stränden lässt sich das Problem in den Griff bekommen. Das kann einzig über einen wirklich sinnvollen und effektiven Verwertungskreislauf an Land gelingen. Der muss gewährleisten, dass möglichst wenig Müll anfällt, der anschließend ...

