Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die Mieterlöse der Immofinanz legten in den ersten 9 Monaten 2019 um 15,8% (bereinigt um IFRS Effekte um 9%) auf EUR 203,4 Mio. zu. Das operative Ergebnis zog um 58% auf EUR 153,8 Mio. an dank eines hohen Bewertungsergebnisses von EUR 97,4 Mio. (großteils Deutschland und Österreich) aber auch aufgrund geringerer Aufwendungen. In Summe kletterte das Konzernergebnis um rund die Hälfte auf EUR 202,6 Mio. Besonders stark zeigte sich der FFO 1 (vor Steuern und ...

