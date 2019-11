Die AfD punktet bei Handwerkern und Unternehmern und dringt damit zusehends ins traditionelle Kernmilieu der FDP vor. Die Liberalen haben die Gefahr erkannt - aber suchen verzweifelt nach einer Gegenstrategie.

Was die Unternehmerin Heike Winter am meisten stört? Dass sie immer weniger dazu kommt, ihrer eigentlichen Arbeit nachzugehen. Die 57-Jährige leitet ein Bau- und ein Dienstleistungsunternehmen in Dresden und beschäftigt knapp 40 Mitarbeiter. Winter beklagt "zu viele Auflagen" des Staates. Die Belastung steige immer weiter. Entsprechend fragt sie sich, wie es mit ihrem Betrieb weitergeht: "Warum sollten meine Kinder Unternehmer werden? Und will ich das für sie?"

Früher wählte Winter die FDP - weil sie darauf setzte, dass die Liberalen für ihre Interessen kämpfen. Deregulierung. Niedrigere Steuern. Normale Anliegen von Mittelständlern. Inzwischen hat sie den Glauben allerdings verloren. "Die AfD ist die einzige Partei, die Unternehmern zuhört", sagt sie.

Es ist die persönliche Bilanz von Winter - und natürlich keine objektive Wahrheit. Und dennoch: Die AfD, die sich an diesem Wochenende zu ihrem Bundesparteitag trifft, dringt zusehends ins traditionelle Milieu der FDP vor, den Mittelstand. Es sind die Eigentümer von Firmen, bei denen mal eine Handvoll, mal 300 Leute arbeiten und die häufig auf den heimischen Markt ausgerichtet sind.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung kam bereits im vergangenen Jahr zu dem Ergebnis, dass deutlich häufiger in jenen Wahlkreisen AfD gewählt wird, in denen es eher kleine Unternehmen und Handwerksbetriebe gibt. Bei den Landtagswahlen in diesem Herbst erreichte die AfD in Brandenburg, Sachsen und Thüringen bei Selbstständigen bis zu 30 Prozent - und damit etwa dreimal so viel wie die Liberalen (siehe Grafik).Für die FDP, die seit ihrer Absage an ein Jamaika-Bündnis in Umfragen zwischen sieben und neun Prozent dümpelt, wird die Attraktivität der AfD zusehends zum Problem. Er sorge sich, dass die AfD bei seiner Wählerklientel weiter Fuß fassen könnte, sagt Michael Theurer, Fraktionsvize im Bundestag, den viele Liberale "Mister Mittelstand" nennen - denn Theurer ist für diese Betriebe zuständig. Als Landeschef von Baden-Württemberg beobachtet er in seiner Heimat zudem, dass sich die Mandatsträger der AfD in den Kommunen "bemüht bürgerlich geben, um gezielt Vertreter des Mittelstands zu erreichen".Für die FDP besteht das Problem nicht nur darin, dass ihr Wähler verloren gehen. Es dürfte auch äußerst schwierig werden, Abgewanderte zurückzugewinnen. Denn bei vielen verhält es sich ähnlich wie bei der Dresdner Unternehmerin Winter: Das allgemeine Unwohlsein ist häufig das Ergebnis eines Sammelsuriums persönlicher Erfahrungen. Wer sich länger mit Winter unterhält, bekommt von Arbeitslosen zu hören, die Jobs bei ihr ablehnten; von Mitarbeitern, die so viel Sport machten, dass sie oft krank seien; und von Zollbeamten, die bei der ...

