Die Aktie von PowerCell Sweden hat eine ordentliche Woche an der Börse erlebt: Auch wenn es am Freitag um fast sechs Prozent auf 13,80 Euro nach unten ging, haben die Papiere des Brennstoffzellen-Spezialisten immerhin fast das Niveau vom vorigen Wochenende gehalten. Das war nicht unbedingt abzusehen, wirkten die Anleger bei PowerCell zwischenzeitlich recht verunsichert, nachdem die US-Branchen-Hoffnung Nikola Motor durch eine Batterie-Neuentwicklung seine Ambitionen in Richtung Elektro- statt Brennstoffzellen-Fahrzeuge ... (Achim Graf)

