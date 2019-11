Nicht gerade berauschend fällt der Blick auf den Chart der Aktie der Aareal Bank aus. Die Performance ist sowohl auf Sicht von einem Jahr (ca. -4%) als auch auf Sicht von drei Jahren (rund -16%) als auch auf Sicht von fünf Jahren (ca. -20%) im roten Bereich. So weit, so ernüchternd. Diese Woche gab es dann eine Neuigkeit vom Unternehmen: Eine Tochter der Aareal Bank namens Aaereon übernimmt zum Anfang des kommenden Jahres Anteile an der "CalCon-Gruppe". Aaereon und CalCon sollen bereits "langjährig ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...