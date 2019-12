Die Aktie von Ballard Power kam zum Wochenende hin gehörig unter Druck: Um mehr als zwei Prozent ging es mit den Papieren des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen abwärts auf nur noch 6,04 Euro. Am Mittwoch hingegen hatte Ballard Power bei 6,31 Euro ihr zwischenzeitliches Wochenhoch ausgebildet, die Kursregion um 6,50 Euro von Mitte November schien wieder in Reichweite. Doch damit wurde es letztlich nichts - und doch war der zurückliegende Monat alles in allem für langfristig investierte ... (Achim Graf)

