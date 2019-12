Erstmals seit 14 Jahren wächst Frankreichs Wirtschaft deutlich stärker als die deutsche. Die Reformen von Präsident Macron sind umstritten, doch sie zeigen Wirkung - und lassen die Bundesregierung verzagt aussehen.

Das Endspiel für Emmanuel Macron beginnt am 5. Dezember. Gewerkschaften wollen dann unbefristete Streiks gegen die geplante Rentenreform des französischen Staatspräsidenten ausrufen. Machen sie Ernst, könnten die vor einem Jahr durch die Gelbwesten angefachten und bis heute andauernden Proteste aus dem Ruder laufen. Macron will Privilegien schleifen und 42 Rentensysteme zusammenfassen: Mit jedem Beitrags-Euro soll künftig jeder Franzose die gleichen Ansprüche erwerben. Der Präsident gibt sich entschlossen, seine Reformagenda auch gegen Widerstände durchzusetzen - notfalls, indem er sich auf Berufseinsteiger ab 2025 beschränkt.

Mag sein, dass das Selbstbewusstsein Macrons bisweilen an Hybris grenzt - Ökonomen bescheinigen dem Mann im Élysée-Palast erstaunliche Erfolge. Er zeigt dem Nachbarn aus Deutschland, wie sich eine müde Volkswirtschaft mobilisieren lässt. Das französische Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird laut Internationalem Währungsfonds (IWF) mit 1,2 Prozent erstmals seit 14 Jahren deutlich schneller wachsen als das deutsche (0,5 Prozent). Zwischen 2006 und 2018 legte die deutsche Wirtschaftsleistung 6,7 Prozentpunkte stärker zu. Für 2020 erwartet die Industrieländervereinigung OECD, dass das Wachstum jenseits des Rheins um 1,2 Prozent anzieht, diesseits lediglich um 0,4 Prozent.

"Danke, Gelbwesten!"

Bei allem Reformelan profitiert Macron in Zeiten des Neoprotektionismus paradoxerweise auch von einer traditionellen Schwäche Frankreichs: Die Exporte machen nur 31 Prozent am BIP aus; in Deutschland sind es 47 Prozent. Brexit-Wirren und Zankereien um Zölle fechten die französische Wirtschaft nicht so stark an wie die deutsche. Zudem trägt der weniger konjunkturanfällige Dienstleistungssektor laut Weltbank rund 70 Prozent zur französischen und nur knapp 62 Prozent zur deutschen Wirtschaftsleistung bei. Auch eine krisengeschüttelte Industrie plagt Deutschland (25 Prozent) mehr als Frankreich (13 Prozent).Als konjunkturförderlich erweist sich außerdem eine Konzession Macrons an die sogenannten Gelbwesten. Der Präsident konterte die Proteste vieler unterdurchschnittlich entlohnter Pendler gegen höhere Benzinpreise, indem er ...

