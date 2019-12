Das erste Adventswochenende war aus Sicht der Einzelhändler ein Erfolg. Onlineshops zeigen sich besonders zufrieden, Innenstadthändler sehen noch Luft nach oben.

Der Einzelhandelsverband HDE zeigt sich zufrieden mit dem Auftakt in die heiße Phase des Weihnachtsgeschäfts. HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth erklärte am ersten Adventssonntag: "Insbesondere am Samstag und am Black Friday machten sich viele Verbraucher auf die Suche nach Weihnachtsgeschenken."

Er berief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...