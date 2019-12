Der politische Druck steigt, den Mindestlohn deutlich und außerplanmäßig zu erhöhen. Wie aber sähe eine ökonomisch sinnvolle Lösung aus?

Die Rednerin am Pult glüht vor Glück, und ihre Worte baden im Pathos. "Wir setzen heute einen Meilenstein", sagt Andrea Nahles am 3. Juli 2014 im Bundestag. "Jetzt kommt er, ein Grund zur Freude." Was die damalige Arbeitsministerin da feiert, ist ihr politisches Meisterstück: die Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes in Deutschland.

Immer wieder brandet an jenem Tag Applaus in den Reihen von Union und SPD auf. Gerade gegen Ende, als Nahles noch einmal grundsätzlich wird. Man gebe den Mindestlohn nun auch "in die Hände der Sozialpartner zurück", sagt sie. Künftig werde eine Kommission über Steigerungen entscheiden. "Sie - und nicht wir, die Politik", ruft Nahles. "Und das ist auch gut so."

Gut so? Fünf Jahre später ist von dem Versprechen kaum mehr etwas übrig. Es wird einsam um jene, die noch auf die Selbstentmachtung der Regierenden pochen. 8 Euro 50. 8 Euro 84. 9 Euro 19. Ab 2020 dann 9 Euro 35. Was die eigens eingesetzte Lohnrunde aus Arbeitgebern, Gewerkschaftlern und Wissenschaftlern in den vergangenen Jahren beschloss, genügt vielen in der Hauptstadt nicht mehr. Auch, weil die Untergrenze in anderen Industriestaaten teils höher ist (siehe Grafik). Der Mindestlohn wird nun mit Maximalforderungen traktiert.

Lange war es nur die Linke, die einen höheren Mindestlohn forderte, dann folgte SPD-Vordenker Olaf Scholz, der zwölf Euro als nahe Zielmarke für seine Partei formulierte. "Wer alles richtig macht, muss klarkommen", sagt Scholz. Vor wenigen Tagen machten auch die Grünen zwölf Euro Stundenlohn zur offiziellen Beschlusslage ihrer Partei. Und ausgerechnet aus dem Arbeitnehmerflügel ...

