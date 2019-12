Argentinien steht kurz vor der Pleite, trotzdem kaufen Profi-Anleger Anleihen des südamerikanischen Landes ein. Auf der Suche nach dem richtigen Bond.

Das Angebot ist verlockend: 130 Prozent Rendite für ein Jahr bietet ein Argentinien-Papier, und das auch noch in Schweizer Franken. Oder 18 Prozent jährlich für die nächsten knapp 100 Jahre - wenn das kurz vor der Pleite stehende Land seine Schulden bedienen kann.

Das ist dann auch der Haken: Den Traumrenditen der Argentinien-Anleihen stehen gigantische Risiken gegenüber. Trotzdem kaufen Profis. Jochen Felsenheimer etwa, Portfoliomanager und Chef des Derivatespezialisten Xaia in München. Beim letzten WirtschaftsWoche-Roundtable fragte ich ihn nach Anleihen, mit denen sich noch was verdienen lässt - sicheren und spekulativen. Felsenheimer antwortete: "Mit sicheren Sachen kenne ich mich nicht so gut aus. Chancen bietet Argentinien."

Auf einer Konferenz der Fondsgesellschaft Lupus Alpha, ebenfalls Anfang November, trat Mohammed El Erian auf, einst der strategische Kopf der von Bond-Legende Bill Gross gegründeten Fondsgesellschaft Pimco, heute Berater der Allianz. Kein Mensch auf der Welt versteht mehr von Anleihen als El Erian. Und auch er hat Argentinien gekauft: "Als Argentinien ihre 100-jährige Anleihe zu 7,125% begeben hat, da habe ich gelacht. Vor ein paar Wochen habe ich aber die Anleihe bei rund 30 [Cent je $1 Nennwert] gekauft", so El-Erian laut Branchendienst Citywire.

Auf 100 Jahre gerechnet wären das bei diesem Bond um die 19 Prozent Rendite - ein Traum, wenn Argentinien brav zahlt, wovon wohl niemand auf der Welt ausgeht. Argentinien geht eigentlich alle zehn bis 20 Jahre pleite, der letzte Staatsbankrott war 2001 - der nächste ist überfällig. Und wird allgemein erwartet.Vor 2001 waren übrigens Argentinien-Anleihen für hunderte Millionen an deutsche Kleinanleger verkloppt worden - viele Depots haben sich bis heute davon nicht erholt. Aber Kursgewinne und ein paar Jahre sieben Prozent Kupon könnten auch bei einer Hundertjährigen drin sein, denke ich, zumal die sieben Prozent von 100 bei einem aktuellen Kurs von 40 ja schon 18 Prozent Rendite wären.Die hundertjährige Anleihe hat die Kennnummer A190E8, im September stand sie schon mal bei um die 35 Prozent, das müsste sie sein, die El Erian meint. An der Börse Stuttgart bekomme ich sie zu Preisen um die 40 Prozent. El Erian hat um die 30 bezahlt, nun gut, der hatte die Idee und war schneller. Aber das Teil könnte ja weiter laufen.

Also öffne ich mein Comdirect-Depot, kurzer Check: Ich muss nicht 100.000 Dollar einsetzen, wie heute bei vielen Anleihen, es geht ab 1000 Dollar los. Die Enttäuschung folgt sofort: Als ich ordern will, poppt ein Schriftzug auf: "Kein Basisinformationsblatt verfügbar", ich darf sie nicht kaufen. Zweiter Versuch bei Consors: Das selbe. Den Bond und die 19 Prozent Rendite bis 2117 kann ich mir abschminken. Wieder mal ein Bond, der aufgrund absolut widersinniger Regularien nicht für Privatanleger handelbar ist. Durchaus kein Einzelfall, wie ich schon vor einiger Zeit geschrieben habe.

Anruf bei Felsenheimer: Was für Argentinien-Deals macht er? "Wir kaufen die Anleihen und sichern sie mit CDS ab," sagt er. CDS sind Kreditausfallversicherungen. Der Anleger zahlt ...

