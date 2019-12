In dieser Woche wird die Bewertung der Aktie von Saudi Aramco bekanntgegeben. Dabei scheint die Strategie des saudischen Kronprinzen aufzugehen.

Für die saudische Lehrerin Mezna ist der Kauf von Saudi-Aramco-Aktien eine patriotische Pflicht. Die 30-jährige verschleierte Frau will mit dem Auftrag ihre "Liebe zur Nation ausdrücken", erzählt sie. Und mit ihrer Begeisterung ist sie nicht allein.

Auch der Banker Talal hat in der vergangenen Woche Aktien des mit Abstand größten Ölkonzerns der Welt gezeichnet. Nicht nur für sich, auch für seine minderjährigen Kinder. Die Staatsfirma sei für ihn eine langfristige Anlage, meint er. Das Papier werde dank hoher Dividende einen satten Gewinn abwerfen.

Saudi-Arabiens Bürger sind im Aramco-Fieber. Auf überlebensgroßen Postern werden sie in den Straßen aufgefordert, sich an der Zukunft des Königreichs zu beteiligen. "Wirkliche Energie befeuert wirkliche Innovationen", wirbt Aramco dort zum Beispiel.

Der Börsengang ist etwas Besonderes. Nicht nur weil er mit erwarteten 25,6 Milliarden Dollar der der größte Börsengang in der Geschichte des Finanzmarkts sein könnte. Seit 2014 hält der chinesische Internetriese Alibaba mit 25 Milliarden Dollar diesen Rekord.

Mit dem IPO würde aus Saudi Aramco damit hochgerechnet das wertvollste Unternehmen der Welt mit einem Börsenwert von 1,6 bis 1,71 Billionen Dollar. Damit würden die Saudis die amerikanischen Technologiegrößen Microsoft und Apple von der Spitze verdrängen. Beide sind knapp 1,2 Billion Dollar schwer. Am 5. Dezember werden Preis und Bewertung für Aramco offiziell mitgeteilt. Der Börsenhandel mit Aramco-Aktien ist erstmals für Mittwoch, den 11. Dezember, vorgesehen.

Der Börsengang entscheidet nicht nur über die Bewertung einer Firma, sondern gleich über die Zukunftsstrategie eines ganzen Landes. Kronprinz Mohammed bin Salman braucht die Einnahmen, um den Strukturwandel des Ölstaates zu finanzieren, den er in seiner "Vision 2030" geplant hat. Und die Art, wie Aramco an die Börse geht, ist auch eine ganz besondere.

Überzeichnet

"Im breiten Publikum herrscht zurzeit eine große Euphorie", sagt der Schweizer Banker Hans-Peter Huber, der seit mehr als fünf Jahren Chief Investment Officer bei Riyad Capital ist, einer der führenden saudi-arabischen Investmentbanken.

Erstmals können sich "die Bürger am Kronjuwel der Saudi-Wirtschaft persönlich beteiligen". Nach den ersten zwölf Zeichnungstagen war die Emission bereits deutlich überzeichnet.

Es wurden Aktien im Volumen über 44,3 Milliarden Dollar von Klein- und Großanlegern geordert. Allein die privaten Investoren aus Saudi-Arabien haben Aufträge über 12,6 Milliarden Dollar eingereicht, hinter denen 4,9 Millionen Anleger stehen, wie aus Informationen der führenden Konsortialbank Samba Capital hervorgeht. Es besteht noch bis zum 4. Dezember die Möglichkeit, die Aktie zu zeichnen.

Es sieht also gut aus für den Börsengang des Ölriesen. Doch von den ursprünglichen Plänen, Aramco an den internationalen Börsen zu handeln, ist kaum noch etwas übrig geblieben. "Was jetzt über die Bühne geht, ist nur noch Plan B", analysiert der Finanzberater einer superreichen Familie den Börsengang.

Vor zwei Jahren hatte sich sogar US-Präsident Donald Trump genötigt gefühlt, für den eigenen Finanzplatz zu trommeln. "Würde es sehr begrüßen, wenn Saudi-Arabien das IPO von Aramco an der New Yorker Börse machen würde", twitterte er im November 2017. Doch die ehemals geplanten Notierung an internationalen Börsen wie New York und London stehen derzeit nicht auf der Agenda.

Geblieben ist die Kursnotiz an der Börse in der saudischen Hauptstadt Riad, dem Tadawul, der bisher nicht durch besondere Attraktivität bei ausländischen Anlegern aufgefallen ist. Die Werbung macht aus dem Rückzug eine Tugend. "Saudi Aramco - exklusiv an Tadawul," heißt es auf Postern.

Um Platz für den Megabörsengang zu schaffen, haben Investoren bereits Aktien von anderen am Tadawul notierten Konzernen verkauft. In der Folge fiel der Tadawul-Allshare-Index seit dem Höchststand Anfang Mai um rund 16 Prozent.

Der Kronprinz setzt alles daran, dass der Börsengang zum Erfolg wird. Sehr vermögenden Familien wird von der Regierung unverblümt nahegelegt, ihre Bedenken abzulegen und sich am Börsengang zu beteiligen. Dazu gehört nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg die Milliardärsfamilie Olayan, die zu den größten Anteilseignern von Credit Suisse zählt.

Angeblich erwägt die Familie, Aramco-Aktien im Wert von mehreren Hundert Millionen Dollar zu zeichnen. Auch Al-Walid Bin Talal verhandele über ein größeres Engagement. Der Prinz ist Aktionär von Citigroup und Twitter. Dem Vernehmen nach sind Vertreter von Aramco zudem um Investments der Familie Almajdouie sowie des Al-Turki-Clans bemüht, der unter ...

