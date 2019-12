Weder Trump noch seine Anwälte beteiligen sich an der Anhörung, bei der Rechtsexperten zum möglichen Amtsenthebungsverfahren befragt werden. Sie sei anlasslos und parteiisch, heißt es zur Begründung.

Das Weiße Haus wird nach eigenen Aussagen in dieser Woche nicht an einer Anhörung des Justizausschusses im Rahmen der Impeachment-Vorermittlungen teilnehmen. "Diese anlasslose und extrem parteiische Anhörung verstößt gegen alle vergangenen historischen Präzedenzfälle, grundlegende ordnungsgemäße Prozessrechte und fundamentale Fairness", hieß es in einem feurigen Schreiben des Beraters des Weißen Hauses Pat Cipollone am Sonntag.

Der Justizausschuss hatte dem Weißen Haus eine Frist bis Sonntagabend gesetzt, um zu entscheiden, ob Präsident Donald Trump oder seine Anwälte am Mittwoch an der Anhörung teilnehmen würden. Trumps Teilnahme galt als unwahrscheinlich, da er zum Nato-Gipfel in der Nähe von London reisen soll. ...

