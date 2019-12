Der deutsche Leitindex dürfte etwas leichter in die Handelswoche starten. Erfreuliche Nachrichten gibt es für die Aktie der Deutschen Lufthansa.

Es sind nur noch gut drei Handelswochen bis Weihnachten, danach dürfte kaum noch viel an der Börse passieren. Kommt es denn noch zu einer Jahresendrally? Wenn sich die politischen Spannungen zwischen Peking und Washington nicht verschärfen, sind nach Meinung von Aktienstrategen höhere Notierungen wahrscheinlich.

Doch vor dem Börsenstart sieht es am heutigen Montag zunächst nicht nach weiteren Kursgewinnen aus. Der Dax dürfte mit einem leichten Plus in den Tag starten. Außerbörsliche Handelsplattformen taxieren den deutschen Leitindex etwa drei Stunden vor Handelsbeginn bei 13.275 Punkten.

Am "Black Friday" in der vergangenen Woche, dem umsatzstärksten Tag des US-Einzelhandels, schloss der Dax nach einer Berg- und Talfahrt leicht im Minus bei 13.236 Zählern.

1 - Vorgabe aus den USA

Die US-Börsen haben nach einem verkürzten Handel nach dem Feiertag Thanksgiving im Minus geschlossen. Angesichts der Furcht vor einem Scheitern kurz vor einer Einigung zwischen den USA und China im Handelsstreit trennten sich die Anleger am Freitag lieber von Aktien. Der Dow-Jones-Index schloss 0,4 Prozent im Minus bei 28.051 Punkten, der breiter gefasste S&P 500 beendete den Handel ebenfalls 0,4 Prozent schwächer bei 3141 Zählern und die Technologiebörse Nasdaq gab 0,5 Prozent auf 8665 Punkte nach.

2 - Handel in Asien

Aktienanleger in Asien haben nach positiven Industriedaten aus China Mut geschöpft und klammern sich weiterhin an die Hoffnung, dass die Regierungen in Peking und Washington bei den Handelsgesprächen einen Kompromiss erzielen können. Der Markt verzeichnete einen Aufschwung, nachdem der Caixin/Markit Index (PMI) im November auf 51,8 von 51,7 im Vormonat gestiegen war und damit den schnellsten Wachstumsanstieg seit Dezember 2016 verzeichnete. Die Gespräche über ein Handelsabkommen zwischen China und den USA sind einem Medienbericht zufolge jedoch aufgrund der jüngst erlassenen "Hongkong-Gesetze" in den USA ins Stocken geraten. Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,1 Prozent höher bei 23.548 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1 Prozent und lag bei 1717 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...