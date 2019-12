Wird eine Immobilie in Etappen verschenkt, spart das Steuern. Außerdem: ein Expertenrat zum Thema halbe Urlaubstage. Die Steuer- und Rechtstipps der Woche.

Immobilienübertrag: Schenkung in Etappen spart Steuer

Eine ältere Frau übertrug ihrer Tochter ein Grundstück. Die Tochter schenkte die Hälfte ihrer Tochter. Weil für einen Übertrag von Mutter an Tochter hohe Freibeträge gelten, sparten sie so Schenkungsteuer. Das Finanzamt spielte nicht mit: Im Testament der älteren Frau sei die Weitergabe an die Enkelin erwähnt worden. Faktisch sei sie direkt beschenkt worden. Das Finanzgericht Hamburg akzeptierte die Kettenschenkung aber: Ohne Pflicht zur Weitergabe sei sie wirksam (3 K 123/18).

Sparvertrag: 99 Jahre fest gebunden

Bundesweit kündigen Sparkassen Prämiensparverträge. Sparer erhalten in den Verträgen neben dem Zins eine Prämie, meist auf die jährliche Sparrate. Der Bundesgerichtshof hat bereits entschieden, dass die Kündigung zulässig sein kann, wenn die höchste ...

