Viele Jahre kämpften die Einwohner von Kleßen-Görne gegen den Absturz in den digitalen Notstand. Jetzt sollen zwei nagelneue Funktürme die Wende bringen - und sogar Touristen anlocken.

Bürgermeister Paul Egon Zander steht kurz vor der Lösung seines größten Problems. Jahrelang haben die 353 Bewohner der Havelland-Gemeinde Kleßen-Görne darum gekämpft, dass sie nicht mehr abgeschnitten von der Außenwelt in einem riesigem Funkloch leben. In diesem dünn besiedelten Teil Brandenburgs lohnte sich für Mobilfunkbetreiber solche eine Erweiterung ihrer Netze nicht.

Erst nach vielen Protestnoten und Bettelbriefen hatte die Deutsche Telekom ein Einsehen. Im vergangenen Jahr stellte sie am Ortsrand den ersten provisorischen Sendemast auf. "Damit haben wir die ganz fiesen Funklöcher geschlossen", blickt der im Mai neu gewählte Bürgermeister auf die Initiative seines Vorgängers zurück. Sogar Infrastrukturminister Andreas Scheuer kam vorbei, um sich das Spektakel anzuschauen. Ein neuer Funkturm auf dem Lande - das ist wie die feierliche Einweihung eines neuen Autobahn-Abschnitts.

Jetzt legt die Telekom nochmal nach und stellt zwei doppelt so hohe Funktürme am Rand der beiden Ortsteile Kleßen und Görne auf. Die beiden Ortsteile werden, verspricht die Telekom, jetzt noch besser ausgeleuchtet. Selbst kleinste Funklöcher sollen verschwinden. Von den Bewohnern bekommt sie dafür nur Beifall. "Bei uns gibt es keinen Widerstand und keine Ressentiments gegen Funktürme", sagt Zander. Anders als viele Gemeinden, in denen Bürgerinitiativen den Bau von Funktürmen blockieren, steht Kleßen-Görne voll hinter dem Bau der Funktürme. Genau dafür hatten sie jahrelang gekämpft. Und ernten jetzt die Früchte für ihren unermüdlichen Einsatz. Auch die Telekom-Konkurrenten ...

