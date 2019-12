Der Technologieindex TecDAX hat in der abgelaufenen Handelswoche (KW48) um 55 Punkte bzw. 1,8 Prozent auf 3.066 Punkte zugelegt. Die kräftigsten Kursgewinne unter den TecDAX-Werten konnten in der abgelaufenen Handelswoche die Aktien von New Work, MorphoSys und Evotec verbuchen. New Work: +8,1 Prozent auf 307,50 Euro Eine ganz starke Woche hatten die Aktien vom Betreiber des Karriereportals XING, der New Work SE. Die Aktien, die vom Jahreshoch im Juni bei 375 Euro bis Anfang Oktober bis...

