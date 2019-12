Die Danske Bank steht im Zentrum der Ermittlungen eines Geldwäscheskandals. Nun rückt die Rolle der Deutschen Bank bei verdächtigen Zahlungen in die USA in den Fokus der Ermittler.

Der Deutschen Bank droht erneut Ärger in den USA: Das Geldhaus ist Insidern zufolge wegen seiner Verwicklungen in den Geldwäscheskandal bei der Danske Bank ins Visier der US-Ermittler geraten. Die Justizbehörde untersuche die Rolle der Frankfurter bei den verdächtigen Transaktionen des größten dänischen Finanzinstituts, sagten vier mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Unter anderem gehe es darum, ob die Deutsche Bank der Danske Bank geholfen habe, Zahlungen in die USA zu leiten, fügte eine Person hinzu. Dies könnte zu hohen Strafen führen.

Die US-Ermittler baten den Insidern zufolge um Amtshilfe ihrer deutschen Kollegen, die schon länger die Verbindungen der Deutschen Bank mit der Danske Bank unter die Lupe nehmen. Auch die Staatsanwaltschaft in Estland arbeitete mit den Amerikanern ...

