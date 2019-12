Ruhig verlief das Handelsgeschehen zum Wochenausklang an den europäischen Börsen, angesichts des verkürzten Handels in den USA und mangelnder Impulse waren die Umsätze sehr gering, der EuroStoxx 50 schloss nahezu unverändert, auf Wochensicht endete der Leitindex der Eurozone mit einem Plus von 0,5%, der CAC 40 schloss am Freitag 0,1% schwächer, ebenso der Dax , lediglich in London gab es etwas mehr Bewegung, der FTSE 100 schloss mit einem Minus von 0,9%. Der Subindex der Rohstoffproduzenten lag mit einem Abschlag von 1,4% am Ende des Sektortableaus, für den europäischen Technologiesektor ging es um 0,1% leicht nach oben. Bei den Einzelwerten waren Analystenkommentare kursbewegend. Air France-KLM fiel in Paris um 2,0%, nachdem die Credit Suisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...