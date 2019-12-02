BARCLAYS HEBT TELEFONICA SA AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 8,80 (8) EURBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ROCHE AUF 350 (325) CHF - 'OVERWEIGHT'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR CRH AUF 38,50 (36,50) EUR - 'BUY'LIBERUM HEBT UNILEVER NV AUF 'BUY' (HOLD)MORGAN STANLEY NIMMT IBERDROLA MIT 'EQUAL-WEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 9,6 EURRBC HEBT RIO TINTO AUF 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - ZIEL 3900 (3700) PENCE DEUTSCHE BANK SENKT BRENNTAG AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 50 EURGOLDMAN HEBT EON AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 9,70 (8,95) EURHSBC HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 39 (36) EUR - 'BUY'HSBC HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 255 (253) EUR - 'HOLD'JEFFERIES STARTET ADIDAS MIT 'HOLD' - ZIEL 292 EURJEFFERIES STARTET PUMA SE MIT 'BUY' - ZIEL 83 EURJPMORGAN ...Den vollständigen Artikel lesen ...