Die Kapitalanlage- und Immobilienfirma Project hat ein Baugrundstück in Wien erworben. Konkret wurde im Westen Wiens in Penzing über den rein eigenkapitalbasierten Einmalanlagefonds Metropolen 18 gemeinsam mit weiteren Project Beteiligungen ein 2.996 qm großes Baugrundstück in der Linzer Straße 361 angekauft. Vorgesehen sind eine Lückenschlussverbauung sowie eine hofseitige Bebauung. Dabei sollen Wohneinheiten mit nach Süden ausgerichteten Balkonen und Terrassen sowie eine Tiefgarage entstehen. Das Verkaufsvolumen lässt sich auf rund 33 Millionen Euro beziffern.

