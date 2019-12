Neue Entwicklungen im Handelsstreit beschäftigen auch die Anleger. Zuletzt hat die chinesische Regierung Sanktionen gegen die USA verhängt.

Zum Auftakt der Börsenwoche startet der Dax 0,26 Prozent im Plus, bei 13.264 Punkten. Am "Black Friday", dem umsatzstärksten Tag des US-Einzelhandels, schloss der Dax nach einer Berg- und Talfahrt leicht im Minus bei 13.236 Zählern. Gesprächsthema Nummer eins bleibt der Zollstreit zwischen den USA und China.

China verhängt übereinstimmenden Medienberichten zufolge Sanktionen gegen die USA. Grund ist der Streit um die Proteste in Hongkong und die durch die USA erlassenen "Hongkong-Gesetze".

US-Kriegsschiffe dürften nicht mehr in Hongkong Zwischenstation machen, erklärte das Außenamt in Peking. Zudem seien Strafmaßnahmen gegen US-Organisationen in Arbeit, berichteten die Nachrichtenagentur AFP und der chinesische Nachrichtensender CGTN am Montag.

Zuletzt profizierten die Märkte von der positiven Stimmung der chinesischen Einkaufsmanager aus der Industrie. Das Barometer stieg überraschend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...