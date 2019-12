Produktive Innovationen entstehen oft in enger Zusammenarbeit mit Kunden. SMT Thermal Discoveries aus Wertheim orientiert sich bei seiner Forschung und Entwicklung eng an Kundenanforderungen und aktuellen Trends. Das Unternehmen hält mehrere Patente und hat jüngst das Prozessgas-Reinigungssystem KAT entwickelt. Die Reflow-Lötanlage Quattro Peak L, die an MSC Technologies geliefert wurde, ist mit zwei dieser Prozessgas-Reinigungssysteme ausgestattet worden.

Effizientes Prozessgasreinigungskonzept

MSC Technologies bietet als ODM (Original Design Manufacturer) eine Kombination aus umfassender Entwicklungskompetenz und Fertigungserfahrung. Die drei Produktionsstandorte in Freiburg, Stutensee und Malta sind mit modernen vollautomatischen Fertigungsgeräten ausgerüstet. Während Leiterplatten in Stutensee und alternativ in Malta bestückt werden, ist die Fertigung von komplexen Systemen am Standort Freiburg konzentriert. Dank der Fertigung im eigenen Haus lassen sich Projekte in sehr hoher Qualität und ebenso großer Flexibilität erfolgreich realisieren.

Zum Einsatz kommt die Reflow-Lötanlage Quattro Peak L mit integriertem Prozessgasreinigungskonzept am Firmensitz in Stutensee. Die Anforderung von MSC Technologies war es, den Wartungsaufwand deutlich zu reduzieren und die Anlagenverfügbarkeit zu steigern: ...

