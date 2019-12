Die Erholung des Aktienkurses von Thyssen-Krupp mündet am Tag der Bilanzveröffentlichung in einen Ausverkauf. Dieses Abwärtsmomentum ist noch nicht abgeschlossen und lässt weitere 10 % Kursverlust erwarten. Gehebelt mit einem Turbo-Bear-Open-End wären 91 % Zugewinn möglich. Aktionäre von Thyssen-Krupp fordern von der neuen Chefin Martina Merz eine klare Turnaround-Strategie, weil sie langfristig eine Abwicklung der Stahl-Sparte befürchten. Bei der Bilanzveröffentlichung am 21. November 2019 mussten ...

