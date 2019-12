Video-Tutorials, Events, Influencer: Die Parfüm- und Make-up-Kette Douglas tritt heute anders auf als noch vor ein paar Jahren. Die Unter-30-Jährigen mögen das. Aber die meisten Kunden sind überhaupt nicht unter 30.

Mit Parfüm ist es mindestens in einer Hinsicht wie mit Lindt-Schokolade: Das Interesse der Kunden ist in der Vorweihnachtszeit viel größer als außerhalb der Geschenkesaison. Gäbe es den November und Dezember nicht, würde der Gesamtjahresumsatz von Douglas und Lindt deutlich anders ausfallen.

Doch es gibt einen wichtigen Unterschied: Im Jahresschnitt ist die Zahl derjenigen, die Lindt-Produkte kaufen, seit Jahren konstant. Douglas dagegen - nach wie vor mit starkem Weihnachtsgeschäft - hat zwischen 2015 und 2018 laut unserem Markenmonitor YouGov BrandIndex ungefähr 30 Prozent der Kunden verloren. Auch das war wohl mitunter ein Grund, warum Tina Müller Ende 2017 neue Konzernchefin wurde. Douglas benötigte eine Neuausrichtung. Vor etwa einem Jahr kam tatsächlich die Trendwende und mittlerweile geben wieder mehr Menschen an, bei Douglas etwas eingekauft zu haben. Die Daten zeigen, woran das hauptsächlich liegt: Es sind vor allem die jungen Verbraucher bis 30 Jahre, die wieder vermehrt bei Douglas einkaufen.

Viel stärkeres Interesse an Douglas als letztes JahrDass das Interesse an Douglas gestiegen ist, zeigt auch eine andere Statistik. Bei der "Consideration" erfragen wir, welche Marken die Verbraucher in Betracht ziehen, wenn sie das nächste Mal ein bestimmtes Produkt kaufen. ...

