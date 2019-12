Nach einem schwachen Start in den November schien die Aktie von BYD wieder zurück in die Spur gefunden zu haben. Von lediglich 4,32 Euro am vorvergangenen Freitag stiegen die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeugherstellers auf bis zu 4,51 Euro am Mittwoch vergangener Woche. Es waren wohl die Nachwirkungen der Meldung, dass Audi mit BYD im Gespräch sei über künftige Batterie-Zulieferungen durch die Chinesen. Dann allerdings legten BYD- Anleger den Rückwärtsgang ein, auch der Montag startete ... (Achim Graf)

