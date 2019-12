Die Aktie von QSC hat im November rund fünf Prozent ihres Börsenwertes verloren. Die Papiere des deutschen IT- und IoT-Dienstleisters waren noch bei 1,24 Euro in den Vormonat gestartet, beendet haben sie diesen bei nur noch 1,19 Euro. Allerdings: Zuletzt konnte QSC wieder etwas zulegen, ausgehend von 1,17 Euro am Montag vergangener Woche bis zum Freitag immerhin um zwei Cent. Offensichtlich hatte eine Unternehmensankündigung die Anleger einigermaßen überzeugt - denn es soll bei QSC einiges drin ... (Achim Graf)

