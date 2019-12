CeoTronics AG: Vorläufige Konzernzahlen nach 6 Monaten des Geschäftsjahres 2019/2020: Umsatz ca. EUR 10,8 Mio. (+ 43,8%) // Auftragsbestand ca. EUR 23,2 Mio. (+ 6,2%) DGAP-News: CeoTronics AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis CeoTronics AG: Vorläufige Konzernzahlen nach 6 Monaten des Geschäftsjahres 2019/2020: Umsatz ca. EUR 10,8 Mio. (+ 43,8%) // Auftragsbestand ca. EUR 23,2 Mio. (+ 6,2%) 02.12.2019 / 11:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vorläufige Konzernzahlen nach 6 Monaten des Geschäftsjahres 2019/2020: Umsatz ca. EUR 10,8 Mio. (+ 43,8%) // Auftragsbestand ca. EUR 23,2 Mio. (+ 6,2%) Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication verzeichnete für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/2020 nach vorläufigen Zahlen einen Konzernumsatz von ca. EUR 10,8 Mio. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Anstieg von ca. 43,8%. Der konsolidierte Auftragsbestand zum 30. November 2019 in Höhe von ca. EUR 23,2 Mio. erhöhte sich im Vergleich zum extrem hohen Vorjahreswert um ca. 6,2%. Endgültige und detaillierte Halbjahreszahlen werden nach Feststellung, voraussichtlich am 31. Januar 2020, mit dem Halbjahresfinanzbericht 2019/2020 veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt ist auch eine genauere Einschätzung hinsichtlich der Umsatz- und Ergebnisprognose zum 31. Mai 2020 möglich. Eine traditionelle Kernkompetenz der CeoTronics liegt in der erfolgreichen Akquise und Abwicklung von Aufträgen der staatlichen Sicherheits- und Ordnungskräfte. Im Zuge der Erhöhung des Umsatzanteils mit staatlichen Sicherheits- und Ordnungskräften ist die Abhängigkeit von einer möglicherweise stärker schwächelnden Konjunktur gesunken. Die Bedrohung durch den Terrorismus und die organisierte Kriminalität hält weiter an. Demzufolge müssen die staatlichen Sicherheits- und Ordnungskräfte auch in Bezug auf die personenbezogene technische Ausstattung nachrüsten, um die innere und äußere Sicherheit zu stärken. "Die neuen CeoTronics-Produkte, u. a. die CT-MultiPTT 3C und CT-MultiPTT 1C, wurden für den Spezialkräfte-Einsatz von Polizeien und des Militärs entwickelt. Wir hatten das richtige Produkt-Portfolio zur richtigen Zeit bereit und rechnen mit weiteren größeren Auftragseingängen. Die Auflösung des bei den staatlichen Sicherheits- und Ordnungskräften über Jahrzehnte aufgebauten Investitionsstaus, aber auch die neuen Investitionsbedürfnisse aus zusätzlichen bzw. geänderten Herausforderungen werden uns noch Jahre beschäftigen. Demzufolge schätzen wir auch die zukünftige Geschäftsentwicklung der CeoTronics sehr positiv.", teilte der Vorstand/CEO Thomas H. Günther mit. Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication (ISIN: DE0005407407), Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Deutschland, wird im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Weitere Informationen: http://www.ceotronics.com, E-Mail: investor.relations@ceotronics.com, 02.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CeoTronics AG Adam-Opel-Straße 6 63322 Rödermark Deutschland E-Mail: investor.relations@ceotronics.com Internet: www.ceotronics.com ISIN: DE0005407407 WKN: 540740 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 925701 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 925701 02.12.2019 ISIN DE0005407407 AXC0144 2019-12-02/11:52