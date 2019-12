Xenikos ernennt Stanley Musial zu seinem Chief Financial Officer und Chief Business Officer DGAP-News: Xenikos B.V. / Schlagwort(e): Personalie Xenikos ernennt Stanley Musial zu seinem Chief Financial Officer und Chief Business Officer 02.12.2019 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Xenikos ernennt Stanley Musial zu seinem Chief Financial Officer und Chief Business Officer Xenikos verstärkt sein Team mit einem erfahrenen Finanzvorstand während das Unternehmen die letzte Phase der kinischen Entwicklung von T-Guard(R) beginnt Nimwegen, die Niederlande, 2. Dezember 2019 - Das niederländische Unternehmen Xenikos, das sich auf die Entwicklung innovativer Immuntherapien zur Behandlung von Patienten mit schweren Immunerkrankungen und Abstoßreaktionen nach Transplantationen fokussiert, gab heute die Ernennung von Stanley Musial, CPA, MBA zu seinem neuen Chief Financial Officer und Chief Business Officer bekannt. "Wir freuen uns sehr, Stan bei Xenikos willkommen zu heissen", sagte Dr. Ypke van Oosterhout, Chief Executive Officer von Xenikos. "Er verstärkt unser Team zu einem für das Unternehmen sehr wichtigen Zeitpunkt. Wir beginnen gerade die letzte Phase der klinischen Entwicklung unserer Leitsubstanz T-Guard, bevor wir deren Marktzulassung beantragen. Parallel dazu legen wir die nötigen Finanzierungsschritte und operativen Maßnahmen fest, um eine erfolgreiche Markteinführung des Produkts sicherzustellen. Stan bringt dabei wertvolle Kompetenz in der Firmenfinanzierung und Managementerfahrung aus seinen bisherigen Positionen als Chief Financial Officer verschiedener LifeScience-Gesellschaften ins Unternehmen ein. Er hat eine Reihe großer Finanzierungsrunden erfolgreich gesichert, Firmen aus der Entwicklungsphase in kommerzielle Unternehmen überführt sowie zahlreiche Transaktionen, darunter Lizenzverträge sowie Fusionen und Akquisitionen, verhandelt." Stanley Musial verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung als leitender Finanzmanager in der LifeScience-Industrie. Vor seinem Wechsel zu Xenikos war Herr Musial Chief Financial Officer verschiedener Pharma- und Biotechnologieunternehmen, darunter EryDel SpA, Egalet Inc. (deren Börsengang an die NASDAQ er im Jahr 2014 verantwortete), Prism Pharmaceuticals, Inc. (heute ein Geschäftsbereich von Baxter International) und Strategic Diagnostics, Inc. Herr Musial erhielt einen BS-(Bachelor of Science-)Abschluss in Accounting von der Pennsylvania State University und einen Master of Business Administration (MBA) von der Temple University. Er ist amtlich zugelassener Wirtschaftsprüfer im Commonwealth of Pennsylvania. "Ich freue mich sehr, das Xenikos-Team an diesem wichtigen Punkt seiner Reise zu verstärken," ergänzte Musial. "Xenikos Leitsubstanz, T-Guard, hat bereits gezeigt, dass sie zu einem echten Paradigmenwechsel in der Behandlung von Patienten mit Graft-versus-Host-Erkrankung führen kann. Dabei handelt es sich um eine potenziell tödliche Komplikation, die häufig nach einer allogenen Stammzelltransplantation auftritt. Ich freue mich darauf, mit Xenikos' Management-Team zusammenzuarbeiten, um T-Guard erfolgreich durch die letzte Entwicklungsphase zu führen und auf den Markt zu bringen, und somit zum zukünftigen Erfolg des Unternehmens beizutragen." Über Xenikos B.V. Xenikos entwickelt innovative Immuntherapien, die auf Antikörperkonjugaten basieren. Dieser neuartige therapeutische Ansatz hilft, das patienteneigene Immunsystem bei schweren Immunerkrankungen oder Abstoßungsreaktionen nach Transplantationen wiederherzustellen. Xenikos hat in den USA gerade mit der Patientenrekrutierung zu einer Phase-3-Zulassungsstudie mit seiner Leitsubstanz, T-Guard(R), für die Behandlung von steroidrefraktären akuten Graft-versus-Host-Erkrankungen (SR-aGVHD) bei Patienten, die eine allogene Stammzelltransplantation erhalten haben, begonnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xenikos.com. Folgen Sie Xenikos auf LinkedIn. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Unternehmenskontakt: Medienkontakt: Xenikos B.V. MC Services AG Ypke van Oosterhout, PhD Chief Dr. Solveigh Mähler Phone: +49 211 Executive Officer Phone: +31 529 252 19 Email: 24 3000100 Mobile: +31 6 solveigh.maehler@mc-services.eu 11017611 Email: For US inquiries: Laurie Doyle Phone: y.vanoosterhout@xenikos.com +1 339 832 0752 Email: laurie.doyle@mc-services.eu