Aramco-IPO: Bis zum Freitag lagen Gebote im Volumen von 44,3 Milliarden US-Dollar vor, was einer 1,7-fachen Überzeichnung entspricht. Der Ausgabepreis für die Aktien von Aramco soll in der kommenden Woche offiziell festgesetzt werden. Die Zeichnungen für die Emission stammen überwiegend von Investoren aus Saudi-Arabien und der Region, wie von den Konsortialbanken verlautete. Das deutet auf eine eher lauwarme Resonanz bei internationalen Investoren hin, die angesichts der von der saudischen Regierung angestrebten Bewertung des Energieriesen von 1,6 bis 1,7 Billionen Dollar skeptisch sind. Die in Wien und seit kurzem auch in München gelistete VST Building Technologies verschiebt die Kapitalerhöhung. Nach Evaluierung der Zeichnungsangebote sowie des ...

