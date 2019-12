An den Kassamärkten der Deutschen Börse wurde im November ein Umsatz von 126,7 Mrd. Euro erzielt (Vorjahr: 140,4 Mrd. Euro). Davon entfielen 113,4 Mrd. Euro auf Xetra (Vorjahr: 129,0 Mrd. Euro), womit der durchschnittliche Xetra-Tagesumsatz bei 5,4 Mrd. Euro lag. Am Handelsplatz Börse Frankfurt wurden 2,7 Mrd. Euro umgesetzt (Vorjahr: 2,8 Mrd. Euro) und an der Tradegate Exchange 10,6 Mrd. Euro (Vorjahr: 8,6 Mrd. Euro). Nach Wertpapierarten entfielen im gesamten Kassamarkt auf Aktien 112,8 Mrd. Euro. Im Handel mit ETFs/ETCs/ETNs lag der Umsatz bei 12,4 Mrd. Euro. In Anleihen wurden 0,4 Mrd. Euro umgesetzt, in Zertifikaten 0,9 Mrd. Euro und in Fonds 0,2 Mrd. Euro. Umsatzstärkster DAX -Titel auf Xetra im November war Daimler AG mit einem Volumen von ...

