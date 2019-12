Die Aktie von Gazprom hatte sich am vergangenen Freitag mit einem kleinen Plus von einem Cent auf 7,18 Euro aus dem November verabschiedet. Auch wenn die Papiere ihre Höchststände von über 7,60 Euro vom Monatsanfang somit nicht halten konnten - insgesamt stieg die Aktie des russischen Energieriesen im zurückliegenden Monat um gut fünf Prozent. Dass es selbst zum Ende hin mit der Gazprom-Aktie noch einmal leicht aufwärts ging und sie auch am Montag mit Kursgewinnen in den Dezember startete, kommt ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...