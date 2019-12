In der neuen Ausgabe der "Börsenwoche" geht es natürlich um die aktuelle Ausgangslage in Sachen Weihnachts- oder Jahresendrally. Können wir noch etwas erwarten oder ist die Luft schon raus? Dabei zeigt Ihnen Jürgen Schmitt im Gespräch mit Mick Knauff am Frankfurter Parkett auch auf, dass die Börse natürlich keine Einbahnstraße ist und die Luft in Richtung Jahresende dünner wird. Aber im Rahmen des üblichen "window-dressing" könnten vor allem die diesjährigen Jahresgewinner noch einmal Fahrt aufnehmen. ...

