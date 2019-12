Daimler hat nach den ersten Berichten über seinen Konzernumbau nunmehr Pläne präsentiert, wie sich das Unternehmen in den kommenden Jahren profitabler aufstellen möchte und dafür schlankere Strukturen entwickelt. Dies könnte auch dem Kurs langfristig helfen, nachdem es kurzfristig derzeit eher nach Rückschlägen aussah. Die Aktie gab am Montag nach, allerdings noch nicht entscheidend. Daimler konnte sich den Berichten zufolge mit dem Gesamtbetriebsrat auf die neuen Pläne verständigen. So wurden Eckpunkte ... (Frank Holbaum)

