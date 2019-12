SOCHI, 2. Dezember (WNM/Reuters) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Montag offiziell die Gaspipeline "Power of Siberia" eingeweiht, mit der Erdgaslieferungen nach China möglich werden. Putin sagte, dieser Schritt würde dazu beitragen, dass der Handel zwischen den beiden Ländern bis 2024 auf 200 Milliarden US-Dollar anwachsen werde. Das Gas aus den Förderungszentren Irkutsk und Jakutien wird durch die Ferngasleitung "Power of Siberia" für russische Verbraucher im Fernen Osten transportiert ...

