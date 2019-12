China und Russland ist es offenbar gelungen, Hyperschall-Raketen zu entwickeln. Wie die Hightechwaffen funktionieren - und warum es bisher keine Verteidigung gegen sie gibt.

Wenn Karl-Josef Dahlem seinen Laptop aufklappt, darauf das keilförmige Flugobjekt zeigt, das ihn zurzeit bewegt, mischen sich in seiner Stimme Sorge und Faszination. Auch wegen diesem Objekt lässt der Rüstungskonzern MBDA Dahlem nicht in den Ruhestand gehen - ihn, einen promovierten Physiker, 67 Jahre alt, hager, mit rahmenloser Brille, in Harvard ausgebildet, auf seinem Gebiet eine Koryphäe. Zu groß scheint die Bedrohung, die von dem Objekt ausgeht. Und so hat Dahlem in seinem schmucklosen Büro auf dem streng abgeschirmten MBDA-Werksgelände nördlich von München bereits Monate damit verbracht, es zu studieren. Dahlem ist einer von Deutschlands führenden Experten für Luftverteidigungssysteme. Von ihm gesammelte Informationen fließen in Bedrohungsdatenbanken der Luftabwehranlagen ein, die deutsche und europäische Soldaten im Ernstfall vor feindlichen Angriffen schützen.

In speziell abgeriegelten Räumen hat er Geheimdienstberichte durchstöbert, in einem mit Computern vollgestellten Simulationszentrum von MBDA entwirft er mit Kollegen digitale 3-D-Modelle des Objekts, testet sie im virtuellen Windkanal. All das, um so viel wie möglich darüber herauszufinden - wie weit und hoch es fliegt, wie wendig es ist, welche Schwächen es haben könnte. Inzwischen weiß er vor allem eines: wie gefährlich das Objekt ist. Denn sowohl Russland als auch China stehen offenbar nur Wochen davor, derartige Objekte, sogenannte Hyperschall-Gleiter, einsetzen zu können. Eine wirksame Verteidigung hingegen gibt es noch lange nicht.

Die Nato rätselt

Die superschnellen Lenkflugkörper sind nicht irgendeine neue Waffe. "Sie haben das Potenzial, die bestehende globale Sicherheitsarchitektur ins Wanken zu bringen", warnt Dennis Göge, Leiter der Abteilung Verteidigung & Sicherheit beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und ein Berater der Nato. Auf dem Gipfel des Bündnisses Anfang Dezember in London wird die Nato deshalb nicht nur ihr 70-jähriges Bestehen feiern, sondern auch diese Waffe intensiv diskutieren.

Anders als eine gewöhnliche ballistische Rakete haben die Gleiter keine berechenbare Flugbahn. Sie lassen sich in unerwartete Richtungen steuern, fliegen so niedrig, dass Radare sie wegen der Erdkrümmung erst spät erkennen. Und sie sind unterhalb bestehender Raketenabwehrschirme, die meist in Höhen ab 80 Kilometern aufgespannt sind, unterwegs. Zudem sind sie extrem schnell, erreichen die bis zu zehnfache Geschwindigkeit einer Gewehrkugel: 33.000 Kilometer pro Stunde. Um die enormen Temperaturen auszuhalten, die dabei entstehen, sind die Flugkörper mit Speziallegierungen oder Keramik überzogen. Die durch ihre Geschwindigkeit erzeugte Schockwelle lässt sie so heiß werden, dass sich sogar die chemische Zusammensetzung der an ihnen vorbei strömenden Luft ändert. Alles an ihnen ist Hightech - und das, obwohl die Idee vom österreichischen Nazi-Ingenieur Eugen Sänger stammt und somit mehr als 80 Jahre alt ist.

Wie Steine auf dem Wasser

Michael Griffin, ein inzwischen 70 Jahre alter Unterstaatssekretär für Forschung und Entwicklung im US-Verteidigungsministerium, sagte im vergangenen Jahr vor einem US-Kongressausschuss, dass sein Land "keine Verteidigungstechnologie gegen diese Art Rakete besitze". Tatsächlich gibt es momentan auf der ganzen Welt zumindest keine bekannte Technologie, die ihr gewachsen wäre. Griffin ist wie Dahlem ein alter Hase, war einst Nasa-Chef, hat unter Ronald Reagan das Star-Wars-Programm verantwortet, das Nuklearwaffen aus dem All abwehren sollte. Wenn er warnt, hört Washington zu.

Und am 1. Oktober dieses Jahres folgte eine noch deutlichere Warnung. In Peking zog die Militärparade zum 70. Jubiläum der Volksrepublik China an Staatspräsident Xi Jinping vorbei. Neben Tausenden Soldaten und Hunderten Panzern rollten auch 16 Lastwagen durchs Bild, auf die merkwürdig anmutende olivgrüne Raketen montiert waren. Deren keilförmige Spitze erinnerte an ein Flugzeug. Sie hatte kleine Flügel, ein Seitenleitwerk. Und darauf stand in großen weißen Lettern: "DF-17".

Bedrohungsspezialist Dahlem hat inzwischen errechnet, dass die DF-17 etwa 4,80 Meter lang ist, eine Spannweite von anderthalb Metern hat, rund 1800 Kilometer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...