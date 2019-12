Es sah zunächst nach einem freundlichen Wochenauftakt beim deutschen Leitindex aus: Am Morgen machte der DAX rund 50 Punkte gut und kletterte bis auf 13.338 Punkte - das bisherige Jahreshochs bei 13.374 Punkten schien damit in Reichweite. Gestützt hatten den DAX am Morgen gute Konjunkturdaten aus China. Dort stieg der Einkaufsmanagerindex der Industrie unerwartet auf 51,8 Punkte und ließ Hoffnungen wach werden, dass die Konjunktur wieder spürbar anzieht - nicht nur beim DAX, sondern auch in Asien: ...

