Die Erste Asset Management hält über Fonds per 29. November 2019 3,95 Prozent der S Immo-Stimmrechte, wie aus einer Veröffentlichung der S Immo hervorgeht. Hinsichtlich der abgefragten Situation in der vorherigen Meldung wird bekanntgegeben, dass der Stimmrechtsanteil der von der Erste Asset Management Group verwalteten Fonds am 29.11.2011 die Schwelle von 10 Prozent (8.130.557,00 Stück) überschritten hat, wie aus der Meldung hervorgeht.

