Gestoppte bzw. gedrehte Serien: CA Immo 0% auf 37,25, davor 6 Tage im Plus (7,5% Zuwachs von 34,65 auf 37,25), Rosenbauer -3% auf 38,8, davor 4 Tage im Plus (7,53% Zuwachs von 37,2 auf 40), Addiko Bank -0,68% auf 14,56, davor 3 Tage im Plus (2,52% Zuwachs von 14,3 auf 14,66), Amag -1,56% auf 31,5, davor 3 Tage im Plus (4,92% Zuwachs von 30,5 auf 32), Warimpex -1,48% auf 1,66, davor 3 Tage im Plus (5,31% Zuwachs von 1,6 auf 1,69). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:DO&CO 79,7 (MA200: 80,09, xD, davor 108 Tage über dem MA200). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Biofrontera (bester mit 13,8%), Betbull Holding (schlechtester mit 4,17%), E.ON (bester mit 3,17%), Hutter & Schrantz (schlechtester mit -5,29%), ...

