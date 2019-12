Die Analysten von SRC Research bleiben bei ihrem Buy-Rating für Warimpex und bestätigen auch das Kursziel von 2,5 Euro. Die Zahlen der ersten neun Monate waren laut Analysten "sehr gut und bereits auf dem Niveau ihrer Gesamtjahreserwartung, so die SRC Experten. Sie haben diese entsprechend angepasst und gehen nunmehr von einem Vorsteuergewinn von über 70 Mio. Euro und einem Nettogewinn nach Minderheiten von 61 Mio. Euro aus. Ihr Ausblick auf die kommenden Jahre ist weiterhin positiv. Das Unternehmen habe einige gute Entwicklungen in der Pipeline und sollte das Portfolio auch durch lukrative Zukäufe weiter ausbauen können, so SRC.

