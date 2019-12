Die deutschen Bauern kämpfen gegen eine neue Düngeverordnung. Dabei könnte die Neuregelung Innovationen fördern - und damit letztlich den Bauern nützen.

Die große Protestaktion der deutschen Landwirte wurde prompt erhört: Nur wenige Tagen nach der Demonstration in Berlin luden Bundeskanzlerin Angela Merkel und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (beide CDU) nun zum großen Agrargipfel. Viele Punkte haben die Bauern im Kanzleramt vorgebracht, ihren Frust darüber, als Sündenbock für viele Umweltschäden herhalten zu müssen, oder die Absurdität des nahenden Glyphosat-Verbots ohne wirksame Alternativen. Akut aber ging es ihnen vor allem um einen Punkt: die neue Düngeverordnung. Die soll bereits im April des kommenden Jahres in Kraft treten und würde die Ausbringung von Gülle auf den Feldern stark einschränken.

Der umwelt- und gesundheitspolitische Nutzen ist unmittelbar einleuchtend: Deutschland überschreitet die EU-Grenzwerte für Nitrat an vielen Messstellen vor allem im Norden des Landes seit Jahren - und das deutlich. Zwar kann man nun darüber diskutieren, ob die nun gewählten Einschränkungen zu pauschal ausfallen. Dass sie prinzipiell notwendig sind, stellt kaum einer infrage.

Für die Landwirte ist die Verordnung dennoch höchst problematisch. Und das aus einem ganz simplen Grund: Sie wissen einfach nicht, wohin mit all der Gülle. Gerade in Regionen, wo in großem Maßstab Tierzucht stattfindet, entsteht deutlich mehr Gülle, als der örtliche Boden aufnehmen kann. Zunächst wird die Düngeverordnung deshalb die ökologisch abstruse Wirkung haben, dass Gülle überregional und international exportiert werden muss, also mit viel Aufwand in der Gegend herumgefahren wird.

