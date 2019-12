Ab Mitte Dezember fliegt der Jetset für ein paar Wochen in St. Moritz ein. Die Firma Peakside Property Management erfüllt Superreichen ihre Wünsche - und kämpft mit den Launen der Extravaganz.

Meist kommen sie geradewegs aus dem Himmel. Wenn sie zwischen den Gipfeln des Engadins durch Wolken oder Nebelwände brechen, summen ihre Jets wie kleine Bienen. Kurz vor der Landung auf dem Engadin Airport in Samedan, 1721 Meter über dem Meer, klingen sie dann wie wilde Wespen: die Privatmaschinen der Superreichen, die dieser Tage wieder einfallen in die Skiorte rund um St. Moritz.

Flo Rubertus rüstet sich bereits seit Wochen. Er steht in einem großen Raum, so dunkel, dass man kaum Konturen erkennen kann - bis das elektrische Rollo vor dem Panoramafenster surrt und den Blick freigibt auf den St. Moritzersee und die umliegenden Bergmassive. Rubertus, leger gekleidet, Sportschuhe und Allzweckjacke, schaut sich um in diesem Wohnparadies, blickt durch eine Glaswand auf einen Whirlpool. Weißer Marmor reflektiert das Sonnenlicht. Jeder Zentimeter hier sieht nach Geld, Größe und Grandezza aus. Doch Rubertus hat nur ein Auge für das, was fehlt. "Dort müssen noch Blumen hin", sagt er. Oder: "Das Weinregal muss noch aufgefüllt werden."

Rubertus ist Co-Geschäftsführer von Peakside Property Management (PPM). Ihm bleiben nur noch wenige Tage, um die gut 50 Apartments in Schuss zu bringen. 70 000 bis 350 000 Franken bezahlen die reichen Gäste für die von PPM verwalteten Villen und Penthäuser - pro Woche. Je größer und luxuriöser die Immobilie, je mehr Kellner und Masseure, Bodyguards und Extras der Kunde bucht, desto teurer. Was immer die Reichsten der Reichen an Extravaganz wünschen - Rubertus, Absolvent der Züricher Hotelfachschule, steht zu Diensten. Auch wenn es den 34-Jährigen an sein Limit führt.

Ein Nein gibt es nicht

Mitte Dezember eröffnet die Saison in Sankt Moritz, für den skitouristischen Jedermann, der mit dem Glacier Express oder seinem SUV die Schweizer Alpen stürmt - und für die Superreichen dieser Welt, für den Jetset, die Celebrities, die Weltmarktkapitäne. 1400 Starts und Landungen zählt der Engadin Airport pro Jahr. 80 Prozent fallen in die Zeit von Dezember bis April.

PPM war die erste Firma in St. Moritz, ...

