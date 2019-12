Trump verunsichert die Börsen mit Zöllen auf Stahl und Aluminium aus Argentinien und Brasilien. Die SPD-Spitze berät über den künftigen GroKo-Kurs.

Der Dax erwischte einen schlechten Tag in die neue Börsenwoche. Der deutsche Leitindex schloss am Montag mit 2,1 Prozent im Minus bei 12.965 Punkten. Neue Strafzölle von US-Präsident Donald Trump auf Stahl und Aluminium aus Argentinien und Brasilien drückten die Kurse in den USA und Asien. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax am Dienstagmorgen allerdings leicht im Plus.

Für Bewegung an den Märkten dürften die Konjunkturaussichten der Chemieindustrie sorgen. Auch die deutschen Autobauer präsentieren neue Zahlen: ihre Neuzulassungen im November. Politisch dürften die Anleger vor allem ein Auge auf die SPD werfen. Die Parteispitze berät über den neuen Kurs. Weiter in der Großen Koalition bleiben oder das Regierungsbündnis verlassen?

1 - Vorgabe aus den USA

Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle auf argentinischen und brasilianischen Stahl haben am Montag die US-Börsen auf Talfahrt geschickt. Auch der beschleunigte Abwärtstrend der US-Industrie hielt die Anleger von Käufen am Aktienmarkt ab. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss ein Prozent schwächer bei 27.783 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 büßte 0,9 Prozent auf 3114 Zähler ein. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sank um 1,1 Prozent auf 8568 Stellen.

2 - Handel in Asien

Asiatische Aktien sind am Dienstag in einen Abwärtstrend geraten. Mit Trumps Zöllen gegen Importe aus Brasilien und Argentinien traten auch dort die Sorgen über die globalen Handelsspannungen wieder in den Vordergrund. Auch Chinas Reaktion auf die Unterstützung der USA für regierungsfeindliche Demonstranten in Hongkong haben auf die Stimmung gedrückt. Die Volksrepublik erklärte, US-Militärschiffe und Flugzeuge würden Hongkong nicht besuchen dürfen und kündigte Sanktionen gegen mehrere US-Regierungsorganisationen an.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte im Verlauf 0,7 Prozent tiefer bei 23.360 Punkten.

