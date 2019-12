Im neuen SPD-Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans spiegelt sich wider, wo die Basis der Demokraten in den USA schon vor vier Jahren war. Die Zeichen stehen auf Erneuerung.

Die SPD-Basis hat ihren neuen Vorsitz gewählt und dafür die Beurteilung mangelhaft bekommen. Wie könne man nur, so die Kritik, dem unbekannten Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans den Vorzug vor dem erprobten Vizekanzler geben? Die gebeutelte Partei, die seit der Agenda 2010 - verabschiedet am Beginn dieses Jahrhunderts - nicht mehr recht Tritt fassen kann, würde dieser Schritt noch näher an den Rand des Abgrunds bringen. Nicht zuletzt, weil die neuen Chefs ein Ende der Großen Koalition in Auge gefasst haben.

Das Gegenteil ist richtig. Die sozialdemokratische Basis ist da, wo die Basis der Demokraten in den USA schon vor vier Jahren war. Auf den Führungsebenen der Partei herrschte der Eindruck vor, dass die Kandidatin Hillary Clinton die bessere Wahl sei. Über 1000 Superdelegierte gaben der vormaligen Außenministerin ihre Stimme, noch bevor diese zum ersten Mal offiziell im Wahlkampf den Mund aufgemacht hatte. Der eigentliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...