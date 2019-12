Washington - Die USA drohen Frankreich wegen der Einführung einer umstrittenen Digitalsteuer mit neuen Strafzöllen. Die Steuer diskriminiere gezielt grosse amerikanische Internetunternehmen wie Amazon, Google und Facebook, hiess es in einem am Montagabend (Ortszeit) veröffentlichten Bericht des US-Handelsbeauftragten. Daher werde nun das Verhängen von Strafzöllen von bis zu 100 Prozent auf französische Importe im Wert […]Washington - Die USA drohen Frankreich wegen der Einführung einer umstrittenen Digitalsteuer mit neuen Strafzöllen. Die Steuer diskriminiere gezielt grosse amerikanische Internetunternehmen wie Amazon, Google und Facebook, hiess es in einem am Montagabend (Ortszeit) veröffentlichten Bericht des US-Handelsbeauftragten. Daher werde nun das Verhängen von Strafzöllen von bis zu 100 Prozent auf...

